Che Bona

Dicono che… al suo carnet manchi solo la tessera di “Noi Moderati”. Luca Bona, ex consigliere regionale e attuale sindaco di Lesa, comune di 2.150 abitanti in provincia di Novara, affacciato sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, le formazioni del centrodestra le ha attraversate tutte. Natali politici nella Lega, dove si è distinto per fedeltà verso l’allora capo del Carroccio Roberto Cota, poi l’approdo in Forza Italia dove sperava di riconquistare lo scranno a Palazzo Lascaris. L’ultima giravolta è in corso d’opera: il passaggio in Fratelli d’Italia. A fare gli onori di casa e dargli il benvenuto ci ha pensato il consigliere regionale meloniano Gianluca Godio sui social: “Sempre più salda la collaborazione”. Pare che a Bona sia stato promesso un incarico nell’ambito del turismo. Chissà.