Picco del caldo, nel weekend forti temporali

Ci aspetta un weekend con temperature estive in tutta Italia, ma l'instabilità atmosferica è dietro l'angolo. Dopo un avvio di maggio caratterizzato da un'ondata di caldo africano, si prevede un brusco cambiamento a partire da domenica 4 maggio, con l'arrivo di temporali e il rischio di grandinate. Antonio Sanò, fondatore del sito IlMeteo.it segnala che l'inizio del weekend sarà segnato da una forte pulsazione dell'anticiclone africano. Questo porterà non solo stabilità atmosferica e sole, ma anche un aumento significativo delle temperature. Domani e domenica si prevedono punte massime tra i 28 e i 31 gradi in molte città italiane. Il caldo si farà sentire in particolare nelle pianure del Nord, al Centro, in Puglia e nelle due Isole Maggiori, con un'atmosfera che ricorderà quella estiva: su alcuni angoli delle regioni meridionali si potranno raggiungere picchi fino a 34 gradi. Tuttavia, l'alta pressione non sarà duratura. Già da domenica 4 maggio, correnti fresche e instabili provenienti dal Nord Europa inizieranno a farsi sentire. Questo causerà, tra il pomeriggio e la sera, lo sviluppo di imponenti celle temporalesche. I primi temporali interesseranno le Alpi, per poi estendersi rapidamente alle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Qualche fenomeno piovoso potrebbe raggiungere anche Liguria, Toscana e alto Lazio. A causa del forte contrasto tra le masse d'aria diverse - le correnti fresche in arrivo e il caldo preesistente - e l'elevata energia potenziale in gioco, non si esclude il rischio di grandinate localizzate.