Salis (Avs), da Corte torinese un precedente importante sui Cpr

"La decisione della Corte d'Appello di Torino rappresenta un precedente importante. Durante le ispezioni nei Cpr ho incontrato numerose persone che non erano state informate della possibilità di chiedere protezione internazionale e, più in generale, erano del tutto ignare dei propri diritti". Lo ha detto l'eurodeputata Avs, Ilaria Salis, commentando l'annullamento da parte della Corte di appello di Torino dell'ordine di trattenimento nel Cpr piemontese per un cittadino marocchino destinatario di un decreto di espulsione, perché non informato in tempo utile dei suoi diritti. "L'opaca realtà dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio è segnata da un abuso sistematico, che si consuma ogni giorno su chi viene privato della libertà per il solo fatto di non avere un permesso di soggiorno valido. Auspico che la battaglia di civiltà contro il sistema della detenzione amministrativa e delle deportazioni, lesivo dei diritti umani e politici, venga condotta sempre più anche sul terreno giuridico, accanto all'azione politica e sociale", ha concluso Salis.