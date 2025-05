Manfredi (Anci), dare più poteri a sindaci su movida e affitti brevi

"Come Anci abbiamo chiesto al Governo di potere avere una legge nazionale che dia più poteri ai sindaci per poter intervenire in via ordinaria sia sulla regolazione del commercio, e dunque anche sugli orari delle attività di somministrazione, sia sul tema degli affitti brevi che sono tutti argomenti che per poter essere regolati richiedono una norma nazionale, altrimenti poi Tar e Consiglio di Stato ribadiscono che con norme comunali si possono fare solo ordinanze in luoghi e tempi limitati". Così Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente nazionale Anci, in merito al tema della regolazione della movida. Per quanto riguarda il caso specifico della città di Napoli, l'amministrazione sta lavorando a un'ordinanza che dovrebbe prevedere la riduzione degli orari di somministrazione e di occupazione di suolo, rispettivamente alle ore 22 e alle ore 24, da applicare in quelle strade che sono state recentemente interessate da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Tuttavia Manfredi ha ribadito che il tema "non è semplice da affrontare perché la possibilità che ha il Comune ha di intervenire è solo con un provvedimento straordinario e con durata limitata perché esiste una norma nazionale che è primaria. Quindi qualsiasi provvedimento che noi adottiamo di limitazione degli orari o di limitazione delle attività può essere urgente e contingibile e solo in alcuni posti e tempi limitati".