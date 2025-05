Lavoro: Cirio, sulla sicurezza non abbassare l'attenzione

"È un tema su cui non dobbiamo mai abbassare l'attenzione perché l'idea che una persona vada a lavorare e non torni a casa è inaccettabile per un paese civile". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, riferendosi alla sicurezza sul lavoro, che ha partecipato ieri alla manifestazione per il Primo maggio a Novara. Per quanto riguarda l'occupazione in Piemonte, Cirio ha sottolineato che i dati sono buoni: "Il tasso di occupazione è al 69%, più due punti rispetto al 2023, a cui corrisponde il calo dell'inattività. Il lavoro, ho imparato negli anni, attraverso il prezioso rapporto con le organizzazioni sindacali, deve essere buono, e quindi stabile e a tempo indeterminato - ha continuato Cirio - Anche su questo i dati sono significativi: + 56 mila unità a tempo indeterminato, a fronte di una diminuzione di 21 mila unità a tempo determinato. Quindi più lavoro che migliora anche nella sua qualificazione giuridica". "Cresce anche l'occupazione femminile e giovanile - afferma Cirio - Vanno bene anche i programmi regionali: oltre 200 mila persone coinvolte dal progetto Goal, e 250 nuove aziende nate grazie al progetto Mip. Ovviamente ci sono anche i problemi, la crisi dell'auto ci preoccupa e ci impegna molto, proprio per l'impatto che da avendo sull'occupazione". Cirio, infine, ha ricordato che proprio a Novara è in arrivo un "investimento importante, quello di Silicon Box, che come Regione, insieme al Comune di Novara, abbiamo fortemente voluto e che, in competizione con altre Regioni italiane, siamo riusciti a portare sul nostro territorio: oltre 3 miliardi di investimento e 1600 posti di lavoro".