"Lavarsi le mani per salvare vite", aderisce Città della Salute

Lavarsi le mani per salvare delle vite. Il messaggio lanciato dall'Oms (Organizzazione mondiale della sanità) con la campagna 'Save Lives: clean your hands' è stato raccolto a Torino dalla Città della Salute, dove sono state varate alcune iniziative e dove il commissario, Thomas Schael, ha diffuso una circolare per "mantenere alta l'attenzione - spiegano dall'azienda sanitaria - su una procedura estremamente semplice, veloce e a basso costo, che ha però un'importanza elevata". L'invito, rivolto a operatori, visitatori, caregiver e agli stessi pazienti, è ricordare che l'igiene delle mani è un gesto che, se eseguito nei momenti giusti e nei modi corretti, "può essere efficace nella prevenzione di germi patogeni" e "fare la differenza, salvando moltissime vite ogni anno". E' prevista l'assegnazione di uno spazio allestito dentro l'ingresso principale di ciascuno dei 4 ospedali della Città della Salute per una prova rivolta a tutti coloro che accedono in ospedale della frizione delle mani mediante uno speciale gel alcolico e l'utilizzo di un "box pedagogico" a luce ultravioletta sotto il tutoraggio degli Infermieri Specialisti Rischio Infettivo; poi la distribuzione di gel alcolico in confezione tascabile, di portachiavi con logo aziendale e slogan sull'igiene delle mani e di brochure a colori creata ad hoc. Saranno anche affissi poster a colori con immagini realizzate e donate da due ragazzi del 1° Liceo Artistico di Torino nel 2023. "Si augura - scrive Schael - una maggiore consapevolezza dell'importanza di questa pratica accanto all'uso appropriato dei guanti come attività corrente nella pratica professionale degli operatori".