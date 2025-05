Adunata degli alpini a Biella, pronto il piano sanitario

È stato approvato il piano sanitario per l'Adunata nazionale degli alpini a Biella, in programma dal 9 all'11 maggio. L'Ospedale degli Infermi a Ponderano, per l'intera durata della manifestazione, ha previsto una generale riorganizzazione dell'attività assistenziale con la disponibilità di 30 posti letto nelle discipline maggiormente coinvolte per le patologie acute e l'attivazione di 20 posti letto per le urgenze ed emergenze in contiguità al Pronto Soccorso. Inoltre sarà rafforzata la dotazione di personale di alcuni reparti: in particolare, in Pronto soccorso con la presenza aggiuntiva di specialisti dell'area dell'emergenza e chirurghi e ortopedici, ma anche nelle strutture di medicina e chirurgia d'urgenza, cardiologia e unità coronarica, rianimazione, laboratorio analisi, radiologia, farmacia ospedaliera, centro trasfusionale, chirurgia generale. L'Asl Biella ha inoltre investito anche sul potenziamento dei servizi sul territorio, attivando durante i giorni dell'Adunata ambulatori aggiuntivi per le cure primarie, che assicureranno visite e prescrizioni di farmaci. Alcuni medici di medicina generale si sono resi disponibili ad aderire al potenziamento dei servizi mantenendo attivi gli ambulatori durante la manifestazione. Inoltre, sabato 10 e domenica 11 maggio con orario 8-20 un medico di continuità assistenziale sarà presente presso l'Ospedale da campo di Ana in piazza Unità d'Italia a Biella, per le eventuali prescrizioni farmacologiche.