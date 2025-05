Medici ambientali, dati critici su inquinamento atmosferico delle città

“L’inquinamento atmosferico è il principale rischio ambientale per la salute pubblica in Europa e in Italia, in quanto responsabile dell’aumento di patologie respiratorie, cardiovascolari, metaboliche, neurologiche, oltre ad avere effetti negativi sulla salute riproduttiva e sullo sviluppo infantile”. Lo afferma l’Associazione italiana medici per l’ambiente (ISDE Italia), l’Osservatorio mobilità urbana sostenibile promosso da Clean Cities Campaign e Kyoto Club che da gennaio 2025 hanno iniziato ad esaminare mensilmente, in 26 città italiane di 17 regioni, i dati rilevati dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria gestite dalle Arpa/Appa. “I dati relativi al primo trimestre 2025 - spiega l’Associazione - mostrano molte situazioni assai preoccupanti: per le polveri sottili le criticità sono sostanzialmente concentrate nella Pianura Padana mentre per quanto riguarda il biossido di azoto valori elevati sono stati rilevati anche in molte città del Sud, dove evidentemente pesano i problemi relativi alla mobilità”.