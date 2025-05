Dazi: Orsini, guerra commerciale non positiva, genera incertezza

"Per l’industria italiana e per il Paese la guerra dei dazi non è positiva e genera grande incertezza". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo alla trasmissione “In mezz’ora”, in onda su Rai 3. "Per l’industria gli Stati Uniti sono una destinazione d'arrivo importante, quindi non avere chiarezza sui dazi genera incertezza", ha detto Orsini, spiegando che "ci sono dei prodotti del Made in Italy che stanno continuando ad arrivare negli Stati Uniti, ma per altri prodotti, quelli che richiedono mesi per essere sviluppati, ci sono problemi".