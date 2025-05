Sicurezza: Lo Russo, lavoro integrato tra istituzioni

"Il gravissimo episodio di criminalità avvenuto in Barriera di Milano, costato la vita ad un giovane, ci pone ancora una volta di fronte alle drammatiche conseguenze del dilagare del consumo, e di conseguenza dello spaccio, di droga. Una situazione critica rispetto alla quale, nell'ambito delle nostre competenze, siamo a disposizione del ministro dell'Interno, del prefetto e del questore e delle azioni che vorranno mettere in atto. Sono temi che ci proponiamo di affrontare al più presto nell'ambito del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo a proposito dell'omicidio del diciannovenne accoltellato nella notte tra il 2 ed il 3 maggio nel quartiere di Barriera Milano. "Rimaniamo convinti che il tema della sicurezza urbana si possa affrontare efficacemente lavorando in modo integrato su più livelli istituzionali: quello della rigenerazione urbana e della sicurezza sociale, su cui il Comune è attivo e sta investendo tutte le risorse che ha a disposizione, quello del contrasto alla criminalità e alla delinquenza, di competenza dei responsabili dell'ordine pubblico, e quello sanitario per la gestione delle tossicodipendenze, su cui è fondamentale il ruolo della sanità territoriale regionale. Noi continueremo a fare la nostra parte, si tratta di un fenomeno complesso da affrontare e serve l'impegno di tutti", conclude il primo cittadino del capoluogo piemontese.