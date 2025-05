Fassino, da Esercito contributo a missioni di pace

"Le forze armate italiane offrono un contributo prezioso alle missioni internazionali di pace dell'ONU e dell'UE, in coerenza con l'art.11 della Costituzione che, rifiutando la guerra come soluzione dei conflitti, impegna l'Italia a concorrere alla azione della comunità internazionale per fermare chi ricorre alla guerra". Lo ha dichiarato in una nota Piero Fassino, vicepresidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, in occasione del 164esimo anniversario di costituzione dell'Esercito italiano.