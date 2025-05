Egizio: superati 110mila ingressi in ponti primavera

In poco più di due settimane, dal 19 aprile a oggi, il Museo Egizio ha registrato un nuovo record di affluenze: in appena quindici giorni, sono stati 110.170 i visitatori. Un risultato eccezionale, reso possibile non solo dalla rinnovata offerta espositiva, ma anche dalla combinazione vantaggiosa dei ponti primaverili, che hanno incentivato il turismo culturale in città. Durante le festività pasquali, tra sabato 19 e lunedì 21 aprile, il Museo ha accolto 23.532 visitatori rispetto allo stesso periodo del 2024, quando gli ingressi erano stati 21.870. Ottimi risultati anche per il ponte del 25 aprile: da venerdì 25 a domenica 28 aprile, gli ingressi sono stati 24.273, a fronte dei 20.410 registrati nel 2024. Per quanto riguarda il ponte del 1° maggio, il numero di visitatori è stato di 31.140, più che raddoppiando le 13.282 presenze dello scorso anno. I giorni di maggiore affluenza sono stati sabato 26 aprile, con 9.006 ingressi, e sabato 3 maggio, che ha segnato il picco massimo con 9.014 visitatori. Un risultato favorito anche dall'apertura prolungata del Museo dalle 9 alle 21 e dalla nuova iniziativa Be the First, le matinée con ingresso alle 8 per piccoli gruppi e colazione in Museo.