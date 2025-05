Omicidio Torino: al via operazione anticrimine a Barriera Milano

All'indomani dell'omicidio avvenuto del 19enne Mamoud Diane, accoltellato nella notte tra il 2 e il 3 maggio in via Monte Rosa, nel quartiere torinese di Barriera Milano, il prefetto Donato Cafagna ha ordinato un giro di vite contro i gruppi criminali della zona. Da ieri sera e per tutta la notte un centinaio di operatori delle forze dell'ordine - polizia, carabinieri e Guardia di Finanza - ha setacciato il territorio eseguendo perquisizioni, ispezioni, rastrellamenti in aree abbandonate, posti di blocco su strada e controlli nei negozi. In azione anche numerosi reparti speciali e di rinforzo messi a disposizione dal ministro dell'Interno, fra cui unità cinofile antidroga, operatori specialisti in indagini scientifiche e reparti specializzati nei controlli su strada. Nel corso dell'operazione, la polizia ha fermato un cittadino marocchino 48enne, regolare sul territorio nazionale, colto sul fatto subito dopo avere accoltellato e derubato un connazionale insieme a un complice. L'uomo è stato arrestato e la sua posizione e' ora vaglio della Procura. Altri tre arresti per tentata rapina, furto e maltrattamenti sono stati eseguiti dai carabinieri. In particolare, i militari hanno bloccato un uomo che dopo aver rubato alcune bevande in supermercato è venuto alle mani con un vigilante. L'azione di contrasto nel quartiere proseguirà anche nei prossimi giorni, anche con il supporto di militari dell'Esercito.