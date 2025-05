Montanari alla canna di Italgas

Dicono che… a Gianmarco Montanari non sia stata sufficiente la buona “stampa” per conquistare la guida di Italgas. L’ex city manager del Comune di Torino, voluto dall’allora sindaco Piero Fassino, infatti ha visto sfumare in un paio di giorni il sogno di fare le scarpe a Paolo Ciocca che si avvia senza problemi al rinnovo da presidente. Le liste in vista dell’assemblea del 13 maggio 2025 sono state presentate e il nome di Montanari compare in quella di minoranza, presentata da Inarcassa, l’ente previdenziale e assistenziale di ingegneri e architetti. Non gli è stato di grande aiuto neppure il sostegno del ministro di Forza Italia Gilberto Pichetto che, a quanto raccontano insider romani, l’avrebbe “adottato” dopo essere rimasto orfano del patronage del Lungo. E così a Montanari, che nei mesi scorsi era stato messo alla porta dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, non resta che puntare a un’altra poltrona. E cambiare padrinaggio politico.