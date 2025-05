Conclave: a Casale domani messa in cattedrale con il vescovo

La Diocesi di Casale (Alessandria) prega in vista dell'elezione del nuovo papa. Martedì 6 maggio, vigilia dell'ingresso dei cardinali in conclave, il vescovo Gianni Sacchi presiede alle 18 in cattedrale la messa per "invocare da Dio un pastore secondo il suo cuore". Come esorta l'Ordo Rituum Conclavis "tutti i pastori e i fedeli, in tutto il mondo, elevino a Dio ferventi orazioni, perché illumini le menti degli elettori e li renda concordi nello svolgimento del loro ufficio, sì che l'elezione del romano pontefice sia sollecita, unanime giovi alla salvezza delle anime e al bene di tutto il popolo di Dio".