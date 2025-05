Doris, convocheremo cda su ops di Mediobanca

Banca Mediolanum convocherà un consiglio di amministrazione ad hoc per decidere come votare sull'ops di Mediobanca su Banca Generali e per valutare l'offerta di Mps su Mediobanca. "Come voteremo ne discuteremo, come anche per quanto riguarda il tema di Mps su Mediobanca, se accettarla o non accettarla, in due consigli di amministrazione ad hoc, di Banca Mediolanum e Mediolanum Vita entro il 16 giugno perché sono le due che detengono la partecipazione in Mediobanca", ha spiegato l'amministratore delegato di Banca Mediolanum, Massimo Doris, in occasione della Convention della Banca a Torino.