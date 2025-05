Salvini, "spero che a maggio non ci sia uno sciopero al giorno"

"Sul rinnovo dei contratti" nel settore trasporti "conto che le aziende si avvicinino alle richieste e che maggio non sia un mese con uno sciopero al giorno". Lo ha detto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine di un convegno sulla sicurezza del Trasporto ferroviario a Milano, commentando lo sciopero nazionale di 8 ore del personale ferroviario e degli appalti ferroviari previsto per domani. "Perché - ha continuato Salvini - il diritto allo sciopero è sacrosanto, ma fare nei trasporti quasi uno sciopero al giorno non aiuta lavoratrici e lavoratori che utilizzano il trasporto pubblico. Mi auguro che il diritto allo sciopero venga esercitato nel rispetto di tutti i lavoratori". Il ministro ha spiegato che, per quanto riguarda il comparto, "stiamo mettendo uomini, soldi e con il Dl Sicurezza più possibilità di intervento alle Forze dell'ordine: penso al taser, che da ministro accompagnai nella sperimentazione e che la sinistra non voleva e che adesso in tanti vogliono". Quanto alla sicurezza "stiamo investendo come mai in precedenza", ha sottolineato il ministro. Alle questioni legate alla sicurezza nel settore, "rispondiamo con i fatti e con più di mille ragazzi e ragazze di Fs security che chi viaggia vede nelle stazioni e a bordo dei treni: l'obiettivo è arrivare a 1.500 con delle bodycam, per tutelare il lavoro delle Ferrovie dello stato", perché ci sono "troppi capitreno aggrediti, sia dei passeggeri e dei pendolari", ha continuato Salvini.