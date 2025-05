Maltempo: in Piemonte scatta allerta gialla per forti temporali

Forti temporali sono in atto su molte zone del Piemonte. L'Arpa ha emesso l'allerta gialla per rovesci forti sulle pianure e al confine con la Liguria. Si stanno verificando locali allagamenti e isolati fenomeni di versante. Per il pomeriggio di oggi sono attese precipitazioni moderate o forti, anche a carattere temporalesco, più intense sulle zone a nord del Po con picchi localmente molto forti tra Verbano, Novarese e Vercellese. Non si escludono locali grandinate, fulmini e raffiche di vento. Le precipitazioni proseguiranno anche nei prossimi giorni, interessando in modo più diffuso tutta la regione, generalmente moderate, localmente forti e a carattere di temporale sulla fascia orientale della regione.