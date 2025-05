Dl sicurezza: Rossomando, siamo al populismo penale

"Siamo in pieno populismo penale". Lo ha detto oggi Anna Rossomando, vice presidente del Senato (Pd), intervenuta a Torino all'assemblea convocata dalla Camera penale subalpina in occasione della prima delle tre giornate di astensione delle udienze proclamate a livello nazionale contro il Decreto sicurezza. "Ogni volta che c'è una questione sociale - ha osservato - ci si limita a rispondere con una norma penale. E puntualmente si verificano disastri. Sul 'decreto Caivano', adottato con urgenza dopo una serie di fatti drammatici, avevamo fatto presente che in tema di giustizia minorile sarebbero scoppiate le carceri: puntualmente le carceri sono scoppiate, e puntualmente vi sono successe le cose che sono successe, perché il sistema non regge". Rossomando ha poi citato delle dichiarazioni rilasciate dal ministro Nordio nel corso di un'intervista: "ha detto che alzare le pene non serve, non ha efficacia dissuasiva, ma che è giusto che la politica dia dei segnali. E questo è populismo penale".