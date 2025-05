Adunata alpini, predisposto piano di sicurezza straordinario

In vista dell'adunata nazionale degli alpini, Biella si prepara: sono stati potenziati la sicurezza, i presidi sanitari, ma anche servizi dai trasporti alla telefonia cellulare. La Prefettura con le forze dell'ordine ha predisposto una cornice di sicurezza entro la quale si svolgerà la manifestazione. È stata richiesta all'Enac l'istituzione del divieto di sorvolo dello spazio aereo sovrastante la città a tutto il traffico aereo, compresi i droni con esclusione dei velivoli di Stato, forze armate, forze dell'ordine, vigili del fuoco e 118. È stato ottenuto il coinvolgimento degli assetti specialistici delle forze armate "antidrone". I servizi di pubblica sicurezza vedranno il coinvolgimento di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia penitenziaria. Giungeranno poi 200 unità dei vari reparti di polizia, carabinieri e finanza come rinforzo da altre province. In ottica di trasporti è stato disposto un potenziamento del servizio ferroviario nei giorni dell'adunata. Anche il trasporto pubblico locale è stato implementato da Atap con la previsione di oltre 1200 corse. Saranno potenziati anche i caselli autostradali di Santhià, Carisio e Balocco con il blocco dei trasporti eccezionali in uscita e in entrata da sabato 10 a domenica 11 fino alle 16. Attenzione riservata ai percorsi viari con polizia stradale e polizia locale potenziate con decine di agenti provenienti da fuori provincia e regione. I vigili del fuoco saranno impegnati con il proprio personale. Per quanto riguarda la sanità è stata potenziata la rete dell'emergenza territoriale 118, rinforzato anche l'organico medico e infermieristico del pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano. Previsti poi nelle tre giornate dell'Adunata l'ospedale da campo di Ana, un punto di prima assistenza a un punto di primo soccorso, oltre a squadre a piedi nella città. Alle società di telefonia è stato chiesto il potenziamento delle reti di telefonia fissa e mobile per evitare situazioni di sovraccarico e crash determinate dall'aumento del voluto di traffico. E-distribuzione ha assicurato l'incremento di personale per garantire interventi in caso di guasti o disservizi. Pianificata inoltre la raccolta rifiuti a Biella nelle ore notturne.