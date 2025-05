Sanità: Nursing Up, in Piemonte mancano seimila infermieri

"Con l'arrivo dell'estate, il Piemonte entra in una fase di allerta per la copertura dei turni infermieristici, aggravata dalla carenza strutturale di personale e dall'imminente periodo di ferie. Secondo i dati ufficiali raccolti dalle diverse ASL della Regione mancano all'appello oltre seimila infermieri. Una situazione che, senza interventi rapidi da parte delle istituzioni, rischia di compromettere l'intero sistema sanitario regionale". E' quanto afferma il sindacato Nursing Up che definisce "particolarmente critica la situazione nella Città della Salute di Torino, dove mancano circa 200 infermieri destinati ai servizi di emergenza, urgenza e copertura dei turni estivi". "L'assenza di nuovi provvedimenti di assunzione sia da parte dello Stato che della Regione - commenta Claudio Delli Carri, segretario per il Piemonte - rende insostenibile la gestione quotidiana dei reparti ospedalieri e dei servizi territoriali". "Non si tratta solo di numeri - aggiunge - ma di un impatto diretto sulla qualità dell'assistenza ai pazienti e sulle condizioni di lavoro di chi opera in corsia. È una questione che riguarda la salute di tutti".