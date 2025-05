Europa-Regioni: Eurocamera verso iter di urgenza per la coesione

La commissione Sviluppo Regionale (Regi) del Parlamento europeo ha deciso di ricorrere alla procedura d'urgenza per adottare la proposta di revisione della politica di Coesione. Con 22 voti a favore, 14 contrari e 4 astenuti, gli eurodeputati hanno approvato l'iter d'urgenza durante una riunione straordinaria, convocata dopo che la scorsa settimana non era emersa una maggioranza chiara tra i coordinatori dei gruppi politici per sostenere la proposta di iter accelerato avanzata dal vicepresidente alla Coesione, Raffaele Fitto La richiesta di ricorso all'iter di urgenza della Regi sarà ora annunciata in plenaria e messa al voto dell'aula mercoledì. Se il voto sarà favorevole, l'intera Eurocamera dovrà pronunciarsi sulla proposta vera e propria durante una delle prossime plenarie. Le tempistiche sul voto non sono ancora certe, ma stando a fonti parlamentari non dovrebbe essere messo in agenda nella sessione che si è aperta oggi a Strasburgo.