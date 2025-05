Icardi, Regione Piemonte rinnova impegno non autosufficienza

Icardi: "La non autosufficienza è un tema di salute, spesso conseguenza di gravi malattie o dei loro esiti. Ciascuno di noi nella vita è venuto a contatto con la limitazione delle autonomie di qualche persona cara e spesso in modo non reversibile. Tali esperienze ci portano a considerare quanto sia importante il ruolo degli operatori del welfare, che ogni giorno operano nell'ambito delle fragilità". A dirlo è il presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale, Luigi Icardi, dopo che ieri pomeriggio in Commissione Sanità del Consiglio regionale sono stati invitati i rappresentanti dell' Osservatorio paritetico regionale del Piemonte e i rappresentanti del gruppo interassociativo welfare in merito all'attuazione della Dgr 27 maggio 2024, n. 38-8654 sul Patto per un welfare innovativo e sostenibile. "Molto si è fatto - ha sostenuto Icardi - con la Dgr 10 del 2021 quando la Giunta regionale, per affrontare le gravi problematiche causate dalla pandemia, si impegnò in un'importante azione che favorì l'inserimento in Rsa di numerosi pazienti ospedalieri secondo criteri di maggiore appropriatezza clinica e assistenziale contribuendo a diminuire l'affluenza dei pazienti nei pronto soccorso regionali. Prese soprattutto l'avvio anche un percorso per incrementare la remunerazione regionale delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali, sbloccando tariffe rimaste bloccate dal 2013 al 2021. Nel corso del 2021, infatti, per la prima volta dopo ben otto anni si proceduto all'adeguamento del piano tariffario allineandolo all'incremento Istat pari al 1,3% nel 2021, del 3,8% nel 2022, applicato con effetto retroattivo, per un ammontare di oltre 14 milioni. Nel 2024 si è aggiunto un ulteriore adeguamento del 3,5%. Complessivamente, per l'intero sistema della residenzialità, dal 2021 al 2024 compreso, la Regione ha incrementato le risorse di ben 35.814.000 euro". "Per onorare il Patto per un welfare innovativo e sostenibile siglato nel 2024, proponiamo alla Giunta - dice - innanzi tutto di procedere a ulteriori aumenti tariffari, necessari anche per garantire la sostenibilità del sistema residenzialità e semi-residenzialità e gli aumenti salariali dei dipendenti, poi di riattivare quanto prima il tavolo interassociativo per quella necessaria revisione della Dgr 45 in un'ottica di maggiore flessibilità dei requisiti gestionali e infine di monitorare costantemente i dati della residenzialità e dei convenzionamenti applicati dalle Asl, anche attraverso la specifica piattaforma creata durante la pandemia".