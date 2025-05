Ruffini in Conclave

Dicono che… per quanto vanti tra i suoi avi un cardinale e venga visto da alcuni come il “papa straniero” del centrosinistra, Ernesto Maria Ruffini un po’ si è montato la testa. L’ex direttore dell’Agenzia delle entrate ha infatti annullato la presentazione a Torino di Più uno, il libro-manifesto del suo prossimo impegno in politica, non per sopraggiunti impegni dell’autore ma perché in attesa del Conclave. È stata Elena Apollonio, la pasionaria subalpina di Demos, il micropartitino nato dalla Comunità di Sant’Egidio e guidato dal parlamentare indipendente nel Pd Paolo Ciani, ad annunciare che l’appuntamento in programma giovedì 8 maggio agli Artigianelli è stato rinviato “causa conclave”. Anche Ruffini nella Sistina? Esageruma nen!