Europa Radicale, il 9 maggio in piazza a Kiev

Europa Radicale promuove la prima manifestazione di cittadini europei nella capitale dell'Ucraina aggredita dalla Russia di Putin. La manifestazione, battezzata 'L'europa rinasce a kyiv!', è in programma il 9 maggio in piazza Indipendenza, al Maidan, nella Giornata dell'Europa, con cittadini che in queste ore stanno raggiungendo Kiev da Italia, Germania, Regno Unito, Francia, Belgio, e Olanda. Tra i partecipanti il senatore Ivan Scalfarotto, l'ex parlamentare Marco Taradash, la presidente del Consiglio comunale di Milano Elena Buscemi, Igor Boni e Federica Valcauda, coordinatore e tesoriera di Europa Radicale insieme a parte del gruppo dirigente dell'associazione a partire da Silvja Manzi e Massimiliano Melley. Parteciperanno esponenti dell'Associazione Radicale Adelaide Aglietta, del Movimento Federalista Europeo, del Comitato Ventotene e di Europafutura. Obiettivo, "ribadire nella capitale ucraina il sostegno alla resistenza, per chiedere che al più presto l'Ucraina entri nella Ue e che gli Stati europei proteggano l'Ucraina, promuovendo una No Fly Zone sui cieli del Paese". "Saremo in piazza - annuncia Europa Radicale - a chiedere che i crimini di guerra russi siano perseguiti dalla Corte Penale Internazionale e che Putin sia arrestato e processato". Durante l'evento, "verrà aperta una enorme bandiera dell'Unione europea sulla quale saranno scritti i nomi della giornalista ucraina Victoria Roshchyna, trucidata dai russi, della giornalista russa Anna Politkovskaja, uccisa dal regime di Mosca per le sue parole sui crimini di Putin, e del giornalista italiano di Radio Radicale Antonio Russo, ucciso dai servizi segreti russi per le prove che aveva raccolto sull'utilizzo di armi non convenzionali nella seconda guerra cecena".