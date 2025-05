Infermiere e vigilante aggrediti in pronto soccorso Moncalieri

Ancora un'aggressione in un ospedale torinese: questa volta è accaduto al pronto soccorso del Santa Croce di Moncalieri. A denunciarlo è l'Asl To5. Nella notte, un paziente arrivato in ambulanza ha prima aggredito verbalmente un operatore sociosanitario, poi ha colpito fisicamente un infermiere e una guardia giurata intervenuti per calmarlo. Le forze dell'ordine sono giunte sul posto e hanno ristabilito la calma. L'infermiere e il vigilante hanno riportato lievi escoriazioni. "Esprimiamo piena solidarietà al personale aggredito - afferma la direzione generale dell'Asl To5 -. I recenti episodi dimostrano come gli operatori sanitari siano costantemente in prima linea per assistere i cittadini. Ringraziamo tutto il personale per la professionalità e confermiamo il nostro impegno per garantire la sicurezza di tutti". I pronto soccorso dell'Asl To5 sono presidiati dalla vigilanza privata: Moncalieri 24 ore su 24, Carmagnola dalle 20 alle 24 tutti i giorni, Chieri dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 24 e nei weekend e festivi dalle 20 alle 6. È inoltre attivo un sistema informatizzato per le segnalazioni interne, anche anonime, rivolte al Rischio clinico e al servizio di prevenzione e protezione. "Questo sistema consente di misurare e analizzare il fenomeno e di individuare azioni di miglioramento - aggiunge l'Asl -. Nel 2024 sono già stati registrati 75 episodi di violenza verbale. È previsto anche un percorso di supporto psicologico dedicato, attivabile autonomamente da ogni operatore aggredito".