Pompeo (Pd), urgente screening neonatale malattia metabolica

"Ho presentato un'interrogazione in Consiglio regionale per capire dall'assessore alla sanità se ci siano stati sviluppi o aggiornamenti in merito alla possibile implementazione dello screening neonatale per la diagnosi precoce della Leucodistrofia Metacromatica (Mld), una malattia metabolica rara che colpisce circa un neonato ogni 100.000. Lo screening rappresenta infatti uno strumento fondamentale per individuare tempestivamente la patologia, consentendo interventi terapeutici che possono migliorare significativamente la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie". A domandarlo è la consigliera regionale del Partito democratico in Piemonte Laura Pompeo. "Nonostante le evidenze scientifiche e il successo registrato in altre regioni italiane come Toscana e Lombardia, che hanno già avviato programmi di screening neonatale per la Mld - prosegue la consigliera regionale Pd - si rileva, in Piemonte, un'assenza di implementazione, nonostante siano trascorsi quasi quattro mesi dall'ultimo aggiornamento ufficiale fornito dalla Giunta regionale. Questo ritardo rischia di metterci in svantaggio rispetto ad altri territori, privando i neonati piemontesi di un'opportunità cruciale di diagnosi precoce. Ricordo che la legge regionale piemontese e le linee guida nazionali prevedono l'ampliamento dei programmi di screening neonatale e che l'esistenza di un laboratorio già predisposto presso l'ospedale Regina Margherita di Torino facilita e rende ancora più urgente l'attivazione di questo percorso".