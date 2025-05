Ai, la Renania nord-Vestfalia può allearsi con il Piemonte

Una delegazione parlamentare della Renania settentrionale-Vestfalia è stata ricevuta oggi a Palazzo Lascaris. A incontrare gli otto rappresentanti dell'Assemblea legislativa (Landtag) di questo Lander della Repubblica federale tedesca sono stati il vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Ravetti, e il consigliere segretario Fabio Carosso. "È la nostra prima ,visita - ha detto Stefan Engstfeld, presidente del Landtag - come parlamentari in Piemonte. Si tratta di un'amicizia recente ma che desideriamo rafforzare. Anche noi stiamo attraversando una fase di transizione da Stato del carbone e dell'acciaio a un'economia più sostenibile e vogliamo ampliare le collaborazioni con il Piemonte sia a livello politico sia economico, con un particolare interesse su temi come l'intelligenza artificiale". Ravetti ha riconosciuto il valore programmatico dell'incontro e auspicato "la realizzazione di azioni concrete per costruire insieme il futuro delle nostre comunità, all'interno della comune casa europea, continuando a costruire ponti e portando avanti il rispetto per i diritti sociali e civili che contraddistingue la storia del Piemonte". La Renania settentrionale-Vestfalia ha avviato una collaborazione con la Regione Piemonte a partire dal 2022 con la firma di una Dichiarazione d'intenti finalizzata alla collaborazione soprattutto nell'ambito dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione, dell'agricoltura sostenibile, della transizione ecologica e della cooperazione europea e internazionale. Si tratta di un territorio che produce oltre un quinto del prodotto interno lordo tedesco.