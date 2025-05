Sindacati, la Regione stabilisca regole chiare per coop sociali

"Chiediamo alla Regione di determinare regole chiare per gli appalti nelle cooperative sociali e di applicare i contratti collettivi nazionali di miglior favore alle lavoratrici e ai lavoratori del comparto affinché abbiano tutti una giusta ed equa retribuzione". Lo affermano Francesca Delaude (Fp Cgil), Tiziana Tripodi (Cisl Fp) e Luigi Gambale (UilTucs) dopo l'audizione dell'Osservatorio paritetico sugli appalti e sugli accreditamenti costituito in Piemonte in applicazione del contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali. "Denunciamo ancora una volta il fortissimo dumping, legittimato in questa Regione da chiare scelte politiche. Non è tollerabile che vi siano fino a 2.500 euro di differenze retributive annue per svolgere lo stesso lavoro" affermano i sindacati.