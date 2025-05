Molinari, grazie a Lega 1 milione a pro loco e associazioni arma

"Grazie a un emendamento della Lega viene stanziato un altro milione di euro a favore di pro loco e associazioni d'arma del Piemonte. Si tratta di un risultato straordinario, di cui andiamo molto orgogliosi: è il frutto di un impegno pluriennale della Lega in Regione Piemonte, avviato durante l'assessorato di Vittoria Poggio, che ora porta alle pro loco e alle associazioni d'arma dei nostri territori risorse importanti". Così il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, nella sua veste di segretario della Lega in Piemonte, commenta l'ulteriore stanziamento regionale che si somma ai 5 milioni già assegnati nel settembre scorso. "Un plauso - sottolinea - va al presidente Cirio e alla sua giunta, che sono sempre attenti alle esigenze dei territori, e al sostegno di realtà che vi operano in profondità, giorno per giorno, incidendo sulla qualità di vita delle nostre comunità. E ancora un grazie a Vittoria Poggio, che mise in moto questo processo". "Come gruppo consiliare Lega Salvini Piemonte - aggiunge il capogruppo del Carroccio in Consiglio regionale, Fabrizio Ricca - abbiamo fortemente voluto già a settembre l'inserimento a bilancio di 5 milioni da destinare alle associazioni per l'organizzazione di eventi e fiere, e in seguito l'ulteriore dotazione di un milione con la presentazione di un emendamento ad hoc. La valorizzazione del patrimonio artistico e culturale e la promozione delle tradizioni e dell'identità del Piemonte passano anche dall'impegno di centinaia di associazioni capillarmente presenti sul territorio". A beneficiare del contributo della Regione sono complessivamente 236 tra pro loco e associazioni d'arma.