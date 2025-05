Battaglino torna a casa

Dicono che...c'è da oggi un torinese in meno a Novara. Un addio senza strappi, ma con un pizzico di malinconia. Dopo sei anni alla guida di Assa, la municipalizzata novarese che gestisce la raccolta rifiuti, Alessandro Battaglino lascia l’incarico. Nessun fulmine a ciel sereno, nessun attrito: la stima con il sindaco Alessandro Canelli resta salda. A parlare sono i numeri, quelli di una gestione che ha portato Novara a essere il primo capoluogo piemontese per raccolta differenziata e a scalare posizioni nella classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore. L’ufficialità è arrivata ieri, durante l’assemblea di Assa, dove è stato approvato il bilancio 2024, un altro tassello di un percorso virtuoso. Battaglino ora potrà concentrarsi su Trm, società del Gruppo Iren, di cui è presidente. Un ruolo cruciale, in una fase di sviluppo strategica che richiede un impegno totalizzante. Troppo, per continuare a reggere il doppio incarico. Canelli, che di Battaglino ha sempre apprezzato visione e concretezza, non nasconde l’amarezza per la partenza, ma guarda al bicchiere mezzo pieno: i risultati di Assa sono un’eredità che resta. E Battaglino? Si riavvicina a Torino, dove Trm ha il suo cuore operativo, pronto a nuove sfide. A Novara, intanto, si apre la caccia al successore del manager torinese.