Polizia stradale, in Piemonte 7.152 multe e 385 patenti ritirate

Controlli intensificati sulle strade del Piemonte e della Valle d'Aosta tra il 14 aprile e il 5 maggio, in occasione delle festività pasquali e dei ponti di primavera. Il Compartimento Polizia Stradale ha identificato 16.016 persone e controllato 11.200 veicoli, accertando complessivamente 7.152 violazioni. Spiccano 919 multe per eccesso di velocità e 274 per mancato uso delle cinture di sicurezza, dei sistemi di ritenuta per bambini e del casco protettivo. Particolare attenzione è stata rivolta alla guida in stato di alterazione: 95 conducenti sono risultati positivi all'alcoltest e 8 agli stupefacenti. I controlli sono stati effettuati anche con il supporto degli Uffici Sanitari delle Questure per i prelievi salivari. Durante le attività sono state riscontrate 121 infrazioni per mancanza di copertura assicurativa. Nel complesso sono state ritirate 385 patenti, 247 carte di circolazione e decurtati 9.717 punti. Sottoposti a fermo 174 veicoli, 106 sono stati sequestrati.