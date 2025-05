Processo smog: Viale, sconfitto il populismo qualunquista

"Sconfitto il populismo qualunquista di 'Torino Respira'". Silvio Viale consigliere comunale per Più Europa, commenta così la conclusione del processo per l'inquinamento atmosferico sul capoluogo piemontese. 'Torino Respira' è il comitato fondato dal cittadino che, con il suo esposto, fece cominciare l'indagine. Secondo Viale si trattava di un esposto "campato per aria" e "basato su ipotesi non dimostrate di nessun valore forense". "Ora - conclude - mi aspetto un esposto sui 'cibi ultra processati' o sulle 'carni rosse lavorate'. entrambe aumentano i rischi di morti premature, per accusare sindaci e assessori di non fare nulla per ridurne i consumi. Ma anche su alcol e droghe ...".