Canalis (Pd), Marrone dirotta risorse a fini elettoralistici

"Mentre la giunta regionale assiste passivamente all'indebitamento dei consorzi socioassistenziali e alle migliaia di persone non autosufficienti in lista d'attesa, l'assessore al Sociale Maurizio Marrone usa in modo arbitrario i fondi regionali per progetti elettoralistici". Lo afferma la consigliera regionale Pd Monica Canalis, citando "il finanziamento regionale di 100mila euro per il festival culturale Samsara a Carmagnola", i "50mila euro al Comune di Poirino per il festival Vibrazioni e Passaggi" e i "60mila euro al Comune di Bussoleno per il festival Verso l'alto - Montagna inclusiva". "Tutto questo - rimarca Canalis - è stato deliberato con una determina dirigenziale che riguarda i contributi per iniziative regionali in materia socioassistenziale. A parte lo stupore nel constatare che sono stati selezionati esclusivamente comuni della provincia di Torino, che è il collegio di Marrone, l'aspetto più preoccupante è che l'assessore dirotta 210mila euro su progetti non di competenza del suo assessorato, mentre decide di non aumentare i fondi per i 46 consorzi socioassistenziali del Piemonte, che si stanno indebitando con le banche per far fronte all'aumento dei bisogni dei piemontesi e ai ritardi dei trasferimenti statali, e assiste passivamente alla lista d'attesa di 25mila persone non autosufficienti".