M5s, Maria Vittoria alla Pellerina a rischio idrogeologico

Il consigliere regionale M5s Alberto Unia ha interpellato oggi la giunta Cirio "sul rischio idrogeologico" legato alla costruzione del nuovo ospedale Maria Vittoria nel parco della Pellerina a Torino. "Nella risposta dell'assessore Vignale - sottolinea Unia - si fa riferimento agli eventi meteorologici estremi del 16 e 17 aprile per certificare la tenuta idraulica dell'area. Tuttavia viene citata proprio l'area oggetto di costruzione, sottolineando come non abbia registrato allagamenti. Al contrario, per giustificare l'esclusione dell'area dell'Amedeo di Savoia, non si porta alcuna documentazione specifica sull'area in questione, ma si fa riferimento solo alle aree limitrofe che avrebbero avuto criticità. Ma attenzione: anche le aree limitrofe alla Pellerina, così come l'area dove dovrebbe sorgere il nuovo ospedale, sono state interessate da esondazioni e allagamenti in quei giorni. Lo dimostrano i bollettini della Protezione civile, la chiusura di corso Regina Margherita e i comunicati ufficiali del Comune di Torino. Inoltre, l'area dove si intende costruire l'ospedale è stata saturata d'acqua, con fenomeni di ruscellamento diffuso e allagamenti, evidenziando ulteriormente il rischio idrogeologico di questa scelta". "Per questo motivo - annuncia Unia - avanzerò una richiesta di accesso agli atti per verificare con quali dati e quali studi è stata presa la decisione. Le scelte che riguardano salute pubblica, sicurezza e ambiente non possono basarsi su valutazioni parziali o a senso unico". Una interpellanza sullo stesso tema, fa sapere il capogruppo M5S in Sala Rossa Andrea Russi, sarà discussa anche in Consiglio comunale a Torino il 26 maggio.