Processo smog: Russi (M5s), solo tempo e risorse sprecate

"Tutti prosciolti. Nessun colpevole. Solo tempo e risorse pubbliche sprecate". Andrea Russi, capogruppo M5s in Consiglio comunale, commenta così l'esito del processo per l'inquinamento atmosferico su Torino. Russi ricorda che a firmare l'esposto che diede il via al procedimento fu Riccardo Mezzalama, "che si è candidato a sostegno di Lo Russo alle ultime elezioni amministrative". "Probabilmente - aggiunge - pensava di contribuire alla causa ambientale. Il risultato è stato solo un aumento dello smog, ma questa volta di natura burocratica e giudiziaria". Secondo il consigliere si tratta di "una vicenda che, con un minimo di buonsenso, sarebbe dovuta restare nel perimetro del confronto politico e non finire davanti a un tribunale". "Ora che la giustizia ha fatto chiarezza - conclude - ci aspettiamo un gesto semplice ma doveroso: le sue scuse. Le battaglie per l'ambiente meritano serietà e rispetto, non inutili bandierine che finiscono per danneggiare la stessa causa che si vorrebbe difendere".