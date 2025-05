Papessa Porchietto

Dicono che… anche l’elezione del nuovo Papa sia stata l’occasione colta al volo da politici di ogni rango per mettersi in mostra. Claudia Porchietto, addirittura, sulla salita al soglio pontificio di Robert Francis Prevost ci ha messo la firma. Con il senso della misura che la contraddistingue l’ex parlamentare di Forza Italia, oggi sottosegretaria di Alberto Cirio in Regione Piemonte, è stata una scheggia nel postare la foto di Leone XIV formulando l’augurio “che possa guidare la Chiesa con responsabilità e saggezza in un momento storico così complesso”. Parole meditate e soppesate, rese ancor più solenni dal suo autografo: della Porchietto non di Papa Prevost.