Weekend mite e soleggiato ma non ovunque

Sarà un weekend, quello che si apre domani, con temperature miti e il sole, ma non ovunque. Se da una parte, i valori non supereranno i 26-27°C, il cielo non sarà sereno per tutti: domani, in particolare, avremo delle nubi al Nord e su parte del Centro, con locali piovaschi nelle ore pomeridiane. Domenica il tempo sarà ancora soleggiato: al mattino il sole sarà prevalente, ma nel pomeriggio sono previsti degli scrosci in Sardegna e sui rilievi. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito 'iLMeteo.it', secondo il quale il caldo africano non dovrebbe arrivare almeno fino al 23-24 di questo mese. "Anzi - nota l'esperto - Ci saranno ancora rovesci e, addirittura, la prossima settimana potrebbe arrivare un ciclone simil-tropicale". Nelle prossime ore, intanto, i rovesci più intensi sono previsti sul nordovest, specie in Piemonte, ma un generale peggioramento interesserà anche gran parte del meridione. "Al centro - precisa Tedici - andrà meglio, almeno in parte, anche se dei temporali sono in agguato soprattutto sulle regioni adriatiche. In sintesi, anche il venerdì sarà molto instabile e la città più calda d'Italia toccherà solamente 25°C. Da lunedì è previsto un peggioramento: "le proiezioni modellistiche - conclude il meteorologo - vedono, da giovedì 15 maggio, lo sviluppo e lo spostamento del ciclone simil-tropicale dall'Algeria verso Sardegna e poi meridione", ma è una previsione da confermare. Nel dettaglio: - Venerdì 9. Al Nord: rovesci e schiarite. Al Centro: soleggiato, ma con temporali sugli Appennini. Al Sud: peggioramento con rovesci sparsi. - Sabato 10. Al Nord: spesso soleggiato, qualche rovescio. Al Centro: più soleggiato che piovoso. Al Sud: soleggiato e più caldo. - Domenica 11. Al Nord: spesso soleggiato, qualche rovescio sui monti. Al Centro: soleggiato, più nubi in Sardegna. Al Sud: soleggiato e più caldo. Tendenza: peggiora da lunedì; ciclone simil-tropicale in arrivo da giovedì 15.