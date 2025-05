Carceri: Ricca (Lega), garante per migliorare condizioni agenti

Per il capogruppo della Lega in Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, è "necessaria l'istituzione di un garante per dare condizioni migliori agli agenti della polizia penitenziaria". Ricca lo ha detto oggi, in occasione del sit-in organizzato dall'Osapp davanti al carcere minorile Ferrante Aporti di Torino per denunciare "gravi disfunzioni organizzative e in particolare inaccettabili violazioni dei diritti delle lavoratrici". "Le condizioni in cui sono costretti a lavorare le agenti e gli agenti della polizia penitenziaria del carcere Ferrante Aporti di Torino - afferma Ricca - sono insostenibili. Un disagio ancora più forte per le donne in stato interessante che spesso vengono impiegate nei servizi operativi. Mi farò portavoce di quanto segnalato dall'Osapp per fare in modo che a livello regionale venga istituito un apposito garante e per creare le condizioni affinché all'interno della struttura venga ripristinato un clima di serenità e rispetto dei diritti, che passa anche dal confronto democratico con le organizzazioni sindacali. Serve l'attivazione urgente di un organo che sia in grado di vigilare e tutelare il lavoro di chi ogni giorno è in prima linea per garantire l'ordine e la sicurezza negli istituti detentivi e non deve avere meno diritti degli altri".