Università: 12 maggio sciopero dei precari

"Per lunedì 12 maggio la Flc Cgil ha indetto lo sciopero del personale a tempo determinato, degli assegnisti di ricerca e di tutti i rapporti di lavoro a termine presenti nell'università contro le politiche sul precariato universitario, il definanziamento degli atenei e i tagli al Fondo di Finanziamento Ordinario portati avanti dall'attuale Governo". E' quanto rende noto la Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil. Per la Flc Cgil, lo sciopero "raccoglie l'appello per una mobilitazione contro tagli, guerra e precarietà delle Assemblee Precarie Nazionali e di diversi altri soggetti che si sono attivati negli atenei e sarà un'occasione per rendere finalmente visibili ragioni di chi non solo ha un lavoro a termine, ma si trova in larga parte senza tutele e senza rappresentanza. E per le altre componenti universitarie come strutturati, personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, sarà un'occasione per convergere contro le politiche del Governo rivendicando un'università pubblica e democratica". Tra le rivendicazioni alla base dello sciopero ci sono "il blocco di tutte le iniziative legislative finalizzate ad introdurre altre figure a termine nel pre-ruolo universitario oltre al Contratto di Ricerca; la realizzazione di un piano straordinario di allargamento degli organici e di stabilizzazione dell'attuale personale precario; l'aumento di almeno 5 miliardi di euro nei prossimi cinque anni del Fondo di Finanziamento Ordinario per riallineare le risorse del sistema universitario pubblico a quello degli altri paesi europei e il contrasto di ogni politica di riarmo in questa stagione di ripresa dei conflitti internazionali", conclude il sindacato.