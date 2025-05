Papa: un po' di Piemonte nelle origini di Prevost

Potrebbero essere piemontesi, o più precisamente torinesi, le lontane origini di Papa Leone XIV. Gli deriverebbero dalle quelle francesi e italiane del padre, Louis Marius Prevost. Il cognome Prevost, di chiara matrice francese, non escluderebbe, secondo fonti genealogiche, un'origine italiana più remota, Prevosto, che sarebbe tuttora piuttosto diffuso nel Nord Italia, in particolare in Piemonte e Lombardia, dove tra l'altro tanto in dialetto piemontese quanto in quello milanese 'prevost' significa 'parroco'. Alcuni documenti riportano informazioni relative a Giovanni Prevosto, che potrebbe essere il nonno del Papa, che da Settimo Rottaro, nel torinese, ai primi del Novecento sarebbe partito dalla Bretagna alla volta di New York dove poi avrebbe cambiato il nome. Interpellato dall'Adnkronos, il sindaco di Settimo Rottaro, Massimo Ottogalli, sebbene spieghi di non essere in grado di dire se il suo comune sia quello di origine degli avi del Pontefice, conferma che a tutt'oggi quel cognome e' ancora piuttosto diffuso in paese che si trova all'estremo confine del Canavese e poco distante dal lago di Viverone.