Il Maggia di Stresa miglior alberghiero in Gara nazionale 2025

L'Istituto alberghiero 'Erminio Maggia' di Stresa (Verbano-Cusio-Ossola) è stato premiato come miglior scuola nella Gara nazionale istituti alberghieri 2025, concorso patrocinato dal ministero dell'Istruzione e del Merito, svoltosi a Forlimpopoli (Forlì-Cesena). Il Maggia aveva già ottenuto il titolo di miglior alberghiero d'Italia nel 2023. "Si è trattata di una vittoria di gruppo, grazie al totale dei punteggi ottenuti nelle prove delle tre sezioni di cucina, sala e accoglienza" fa sapere l'istituto alberghiero di Stresa: "un risultato raggiunto insieme dagli studenti Davide Grassi, primo classificato in tutta Italia per l'indirizzo di accoglienza turistica, Caterina Pitino, terzo posto per enogastronomia, e Tommaso Ciocca per sala e vendita, che ha realizzato un ottimo punteggio". "Siamo orgogliosi ed emozionati - è il commento del dirigente scolastico Fiorenzo Ferrari - per aver vinto questo premio, anche perché è la seconda volta in tre anni. È un risultato corale. Grazie ai nostri studenti, per essersi impegnati in tutto e per tutto, e grazie anche ai loro docenti, che li hanno preparati col supporto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario"