Medici internisti, oltre 2 milioni di giornate degenza evitabili

"Comprendo lo scetticismo dei miei colleghi riguardo la possibilità che la riforma della sanità territoriale riesca a porre un freno ai ricoveri impropri e a favorire le dimissioni in strutture intermedie dei pazienti fragili che oggi occupano impropriamente i posti letto per un totale di oltre due milioni di giornate di degenza evitabili". Lo afferma il presidente della Fondazione Fadoi (Federazione dei medici internisti ospedalieri italiani), Dario Manfellotto, citando una precedente indagine della Federazione. "Le perplessità - sottolinea, commentando i dati dell'indagine condotta da Fadoi su 216 unità operative in tutte le regioni italiane - non nascono tanto dalla conformazione di Case e Ospedali di Comunità, ma soprattutto dalle difficoltà di reperire personale medico e infermieristico. E purtroppo mentre sembra ancora mancare del tutto una regia che garantisca il collegamento tra le nuove strutture e l'ospedale, che non può essere realizzata con fantomatiche strutture o 'centrali' territoriali che alcune Regioni stanno attivando, ma che rischiano di creare ulteriore burocrazia".