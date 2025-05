Lavazza, soddisfazione premio Architettura

Soddisfazione viene espressa dal Gruppo Lavazza per il Leone d'oro della Biennale Architettura al progetto 'Canal Cafè', che ha visto come supporter l'azienda torinese. "Apprendere che il progetto Canal Cafè ha vinto il Leone d'Oro per la miglior partecipazione alla 19/A Biennale Architettura di Venezia è per me una grande soddisfazione. - dichiara Francesca Lavazza, board member Lavazza Group -. Da subito abbiamo scelto di essere supporter di questo progetto visionario e multidisciplinare che riflette sulla grande sfida del recupero delle acque dolci. Complimenti al curatore di Intelligens Natural Artificial Collctive, Carlo Ratti, e al team di progettisti ed esperti tecnici, insieme allo chef Davide Oldani". Canal Cafè, creato da un team multidisciplinare che comprende lo studio di progettazione newyorchese Diller Scofidio + Renfro, lo chef Davide Oldani, esperti tecnici di Natural Systems Utilities e Sodai, e il critico di architettura Aaron Betsky, è un progetto di fitodepurazione dell'acqua attraverso un sistema ibrido di purificazione naturale e artificiale che vuole riflettere sul tema della grande sfida del recupero delle acque dolci. Canal Cafè, al termine del percorso delle Corderie, è un laboratorio visionario, ma garantirà anche una pausa caffè. Oltre a Canale Cafè, Lavazza è supporter dei progetti The Third Paradise Perspective e Voice of Commons e donor della 19/a Mostra di Architettura.