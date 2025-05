Crosetto su "Faccetta Nera, perditempo non rovinino festa"

"L'Associazione nazionale alpini è da sempre un'associazione apolitica e apartitica, così come lo sono le forze armate. Devono continuarlo a esserlo e non vogliamo che quattro o cinque perditempo rovinino una festa con centinaia di migliaia di persone perbene, che hanno come loro unico obiettivo quello di servire lo Stato e il Paese". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine della sfilata per la 96esima Adunata Nazionale degli Alpini, che si sta svolendo a Biella, commenta le polemiche su 'Faccetta Nera' risuonata tra alcune penne nere la scorsa sera. "Siamo in un periodo in cui il mondo sembra andare in tutt'altra direzione e gli alpini negli ultimi decenni sono stati portatori di pace nelle missioni internazionali che ci hanno visto sempre protagonisti in ogni parte del Mondo". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine della sfilata per la 96esima Adunata Nazionale degli Alpini che si sta svolgendo a Biella. "L'approccio che i militari italiani portano nel Mondo è un approccio di rispetto - ha continuato Crosetto - da Gaza al Libano all'Afghanistan ogni volta che ci sono stati i nostri Alpini, i nostri uomini dell'esercito, ricordiamo Bersaglieri, la Marina e l'Aeronautica, si è sempre avuto l'esempio di un Paese pronto a lavorare per la pace". "L'Associazione Nazionale degli Alpini è la prima ad arrivare nei momenti di crisi, quando c'è una catastrofe naturale, a fianco delle popolazioni. Per cui è uno spirito che c'è quando si è alpini, ma che ci si porta dietro anche dopo quando si va in congedo", ha concluso Crosetto.