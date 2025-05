Ricerca, stanziati 94 milioni per le infrastrutture

Stanziati 94 milioni di euro per le infrastrutture di ricerca per 10 enti pubblici. Gli interventi, rende noto il ministero per l'Università e la Ricerca, sono "pronti a essere messi in cantiere grazie al Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca". Il ministro Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto che ripartisce la nuova annualità del Fondo per gli enti di ricerca. Tra le infrastrutture che potranno usufruire dei fondi, quelle per il monitoraggio dei terremoti, per lo studio magneti superconduttori, materiali superconduttivi ad alta temperatura, fibre ottiche per la metrologia e la nave rompighiaccio Laura Bassi.