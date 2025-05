Nasce il patto della "Mezzaluna alpina" cuneese

Un "patto per la condivisione delle politiche di sviluppo del territorio della Mezzaluna alpina" è stato sottoscritto sabato, nel salone d'onore del Comune di Cuneo, dalla sindaca Patrizia Manassero, dal sindaco del Comune di Mondovì Luca Robaldo, dalla vicesindaca di Saluzzo Francesca Neberti, in rappresentanza del sindaco Franco Demaria. Il patto impegna i firmatari "in un'ottica di superamento di logiche riduttive, basate sui singoli confini delle proprie attribuzioni e competenze", a lavorare insieme per "costituire un efficace sistema di confronto, scambio, condivisione e aggiornamento di informazioni e progetti". Inclusi in questa iniziativa sono gli organi intermedi e di coordinamento", quali, ad esempio, le unioni montane, i Gal, i parchi che potranno in un momento successivo scegliere di sottoscrivere il patto. In concreto si dà vita a un tavolo permanente della Metromontagna Cuneese a cui si siederanno un rappresentante per ciascuno dei comuni di Cuneo, Mondovì, Saluzzo e, come invitati permanenti, le Unioni Montane, la Provincia di Cuneo, l'assessore alla Montagna della Regione Piemonte. Sarà compito del Comune di Cuneo convocare il tavolo almeno due volte l'anno.