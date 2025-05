Sanità: Nursind, in Piemonte mancano 6mila infermieri

Domani, 12 maggio, si celebra la Giornata internazionale dell'Infermiere. In occasione di questa ricorrenza, il Nursind Piemonte sottolinea l'importanza di una figura professionale "intorno alla quale ruota l'intero sistema sanitario", ma anche le gravi criticità che affliggono la categoria. Secondo i dati diffusi dal sindacato, in Piemonte mancano all'appello circa 6mila infermieri, mentre sono 21.504 gli operatori attualmente in servizio nelle 18 aziende sanitarie regionali. La situazione è aggravata da una curva pensionistica in forte crescita: nel 2024 sono previsti oltre mille pensionamenti, a fronte di poco più della metà dei nuovi ingressi previsti. Il Nursind denuncia anche la scarsa attrattività della professione, a causa di stipendi non adeguati, limitate possibilità di carriera e condizioni di lavoro difficili. "Gli infermieri sono tra i più colpiti da burn out, aggressioni e limitazioni funzionali - evidenzia il sindacato - con un'età media che supera i 50 anni e carichi di lavoro sempre più pesanti, anche a causa di compiti impropri". Nonostante tutto, il Nursind rende omaggio al senso di responsabilità degli infermieri, "che ogni giorno, pur tra mille difficoltà, garantiscono il funzionamento dei servizi sanitari e si fanno carico dei bisogni di salute dei cittadini".