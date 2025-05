Torino, Lo Russo all'Arab European Cities Dialogue di Riyadh

Torino partecipa all'Arab European Cities Dialogue (Aecd) 2025, in corso a Riyadh fino al 13 maggio. Il forum, alla sua prima edizione, riunisce oltre 120 città e più di 50 organizzazioni mondiali per promuovere il dialogo e la cooperazione tra città arabe ed europee su temi come lo sviluppo urbano sostenibile, l'innovazione tecnologica, la transizione ecologica e la sostenibilità finanziaria. Domani il sindaco Stefano Lo Russo interverrà alla sessione plenaria dedicata alla trasformazione digitale della governance urbana, illustrando l'esperienza di Torino su progetti innovativi come il digital twin e le strategie cittadine per la transizione digitale. Alla plenaria parteciperanno anche i sindaci di Ramallah e Sarajevo e il direttore generale di Manama. "È una grande occasione di relazioni internazionali per Torino e riflette la vocazione della nostra città come laboratorio di innovazione, sociale e tecnologica, all'avanguardia sui temi della mobilità sostenibile e della rigenerazione urbana di livello globale", spiega Lo Russo. "Dialogo e creazione di reti internazionali sono per Torino elementi strategici fondamentali - aggiunge - crediamo non solo che il confronto tra città sia essenziale per contribuire a costruire comunità più sostenibili, inclusive, proiettate al futuro, ma che far conoscere Torino e le cose che ha fatto e sa fare ad altre città rappresenti un grande volano anche nell'attrazione di potenziali investimenti e nella promozione del nostro sistema produttivo e universitario".". L'Aecd 2025 si articola su quattro obiettivi principali: la cooperazione tra città, la promozione di città vivibili in risposta ai cambiamenti climatici, l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale, e la sostenibilità finanziaria delle amministrazioni locali.