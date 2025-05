Chiarelli di luna

Dicono che... ormai completamente isolata nella sua Novara, dopo il raffreddamento dei rapporti con il plenipotenziario meloniano Gaetano Nastri, l'irrequieta assessore Marina Chiarelli stia tentando di aprire canali politici con il presidente della Provincia di Vercelli Davide Gilardino. Una mossa, raccontano in Fratelli d’Italia, per arrivare a afr breccia in Andrea Delmastro e Francesco Lollobrigida riferimenti locali e nazionali dell’auto candidato presidente della Regione Piemonte. Manovre che rischiano di far ancor più arrabbiare l’ala dei “crosettiani” a cui fa riferimento Nastri che non vede di buon occhio l’iperattivismo di Gilardino.